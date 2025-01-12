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عربي-دولي

بعد 17 عاما.. وصول شقيقة زوجة ماهر الأسد إلى دمشق وسط استقبال حافل (فيديو)

Lebanon 24
12-01-2025 | 08:40
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تصدر اسم مجد جدعان، شقيقة زوجة ماهر الأسد منال جدعان، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد عودتها الى سوريا بعد اكثر من 17 عاما من الغياب في ظل حكم آل الأسد.
وفي التفاصيل، شهدت دمشق حدثاً لافتاً مع وصول مجد جدعان، شقيقة زوجة ماهر الأسد، إلى العاصمة السورية وسط استقبال شعبي حافل، حيث استقبلت بالعراضة الشامية والزغاريد، اذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت لحظة وصولها، والاستقبال الحاشد والحافل الذي حظيت به مجد جدعان.
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وفي أول كلماتها، وصفت مجد جدعان عودتها بأنها بمثابة "عودة الروح"، معبرة عن امتنانها للاستقبال الحار، كما ذكرت في لقاء مع تلفزيون سوريا أنها تابعت مجريات الأحداث منذ بداية الثورة السورية "لحظة بلحظة"، بحسب قولها، مؤكدة إيمانها بأن "النصر كان مسألة وقت"، قائلة: "شعرت بطعم الفرح لأول مرة منذ سنوات طويلة، وكأن الزمن يعود بنا إلى البداية".
هذا وتُعرف مجد جدعان بمعارضتها لنظام الأسد، ولذلك أُجبرت على مغادرة سوريا قبل 17 عاماً. كما أن شقيقتها منال جدعان متزوجة من ماهر الأسد، إلا أن العلاقة بينهما انقطعت منذ سنوات، مؤكدة أن ارتباط منال بآل الأسد لا يعكس توجهات العائلة بكاملها. (الجديد)

عربي-دولي

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