بقوة 6,2.. زلزال يضرب المكسيك

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وحدد مركز الزلزال على بعد ثمانية كيلومترات من بلدة كوالكومان دي فاسكيز بالاريس التي تعد نحو 20 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 600 كيلومتر غرب العاصمة مكسيكو.وقع الزلزال على عمق 86,2 كيلومتر.