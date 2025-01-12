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عربي-دولي

بقوة 6,2.. زلزال يضرب المكسيك

Lebanon 24
12-01-2025 | 08:53
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ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات منطقة في جنوب غرب المكسيك، اليوم الأحد، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الاميركية، دون أن يوقع ضحايا أو أضرارا، بحسب "فرانس برس".

وحدد مركز الزلزال على بعد ثمانية كيلومترات من بلدة كوالكومان دي فاسكيز بالاريس التي تعد نحو 20 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 600 كيلومتر غرب العاصمة مكسيكو. 
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وقع الزلزال على عمق 86,2 كيلومتر.

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