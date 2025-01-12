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عربي-دولي

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل الاستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته

Lebanon 24
12-01-2025 | 10:35
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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، أن إسرائيل تواصل "لعبة كسب الوقت" لاستكمال سياساتها الرامية للتهجير والضم والإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ 16 شهرا.
وأوضحت الخارجية في بيان أن"إسرائيل تواصل الاستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته، عبر لعبة كسب المزيد من الوقت لاستكمال حرب الإبادة والتهجير والضم، وتغيير الواقع السياسي والقانوني والتاريخي القائم في الضفة".
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وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بـ"الخروج من النمطية التقليدية في التعامل مع حقوق شعبنا، والتحلي بالجرأة القانونية والأخلاقية، لإجبار إسرائيل كقوة احتلال، على وقف حرب الإبادة فورًا كأولوية مطلقة غير مشروطة".
وتشهد المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تحركات مكثفة لبلورة اتفاق نهائي بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الإبادة.
 (الاناضول)
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