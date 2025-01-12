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عربي-دولي

بعد انقطاع دام 10 سنوات.. إيطاليا تعيد تسيير رحلات جوية إلى ليبيا

Lebanon 24
12-01-2025 | 10:24
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أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) ووزير المواصلات في طرابلس الليبية، أن الشركة استأنفت رحلاتها المباشرة إلى طرابلس في ليبيا، اليوم الأحد، لتصبح أول شركة طيران من دولة كبرى في غرب أوروبا تتخذ هذه الخطوة بعد انقطاع دام 10 سنوات بسبب الحرب الأهلية في ليبيا.
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وقالت الخطوط الجوية الإيطالية إنها ستشغل رحلتين مباشرتين أسبوعيا من مطار فيوميتشينو في روما إلى مطار معيتيقة في طرابلس.
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