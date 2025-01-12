بعد انقطاع 10 سنوات... الخطوط الجوية الإيطالية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

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أعلنت الخطوط الإيطالية (إيتا) استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الليبية طرابلس يوم الأحد بعد انقطاع دام 10 سنوات، بحسب "روسيا اليوم"وأصبحت "إيتا" أول شركة طيران من دولة كبرى في غرب أوروبا تتخذ هذه الخطوة بعد انقطاع بسبب الحرب في ليبيا.وقالت الخطوط الجوية الإيطالية إنها ستشغل رحلتين مباشرتين أسبوعيا من مطار فيوميتشينو في روما إلى مطار معيتيقة في طرابلس.