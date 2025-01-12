15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
-1
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد انقطاع 10 سنوات... الخطوط الجوية الإيطالية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا
Lebanon 24
12-01-2025
|
13:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الخطوط الإيطالية (إيتا) استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الليبية طرابلس يوم الأحد بعد انقطاع دام 10 سنوات، بحسب "روسيا اليوم"
وأصبحت "إيتا" أول شركة طيران من دولة كبرى في غرب أوروبا تتخذ هذه الخطوة بعد انقطاع بسبب الحرب في ليبيا.
Advertisement
وقالت الخطوط الجوية الإيطالية إنها ستشغل رحلتين مباشرتين أسبوعيا من مطار فيوميتشينو في روما إلى مطار معيتيقة في طرابلس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الإسم عند فخامته"
Lebanon 24
"الإسم عند فخامته"
01:30 | 2025-01-12
12/01/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
Lebanon 24
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
11:30 | 2025-01-12
12/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
Lebanon 24
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
10:33 | 2025-01-12
12/01/2025 10:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
13:00 | 2025-01-12
12/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحقيقات".. هذا ما يجري داخل "حزب الله"
Lebanon 24
"تحقيقات".. هذا ما يجري داخل "حزب الله"
01:50 | 2025-01-12
12/01/2025 01:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:53 | 2025-01-12
نائب ترامب يُعلن عن موعد مرجّح لاتفاق غزة
16:38 | 2025-01-12
زيلينسكي مستعد لتسليم بيونغ يانغ أسيري حرب.. بشرط
15:34 | 2025-01-12
حرائق لوس أنجلوس.. هل يدخل الجيش الأميركي على الخط؟
15:09 | 2025-01-12
علماء يحذرون من ظاهرة تم رصدها في ثلث شواطئ العالم
14:44 | 2025-01-12
رجل أعمال إيراني يعود إلى بلده بعد اعتقاله في إيطاليا
14:15 | 2025-01-12
الشرع: بناء الدولة السورية أولى من الحقوق الشخصية
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
13/01/2025 00:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
13/01/2025 00:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
13/01/2025 00:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24