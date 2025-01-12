Advertisement

عربي-دولي

بالصور.. كيف تبدو حرائق لوس أنجلوس من الفضاء؟

Lebanon 24
12-01-2025 | 13:42
A-
A+
Doc-P-1305083-638723117786908766.jpg
Doc-P-1305083-638723117786908766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها وكالة "ناسا" حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في لوس أنجلوس من الفضاء.

وتُظهر إحدى الصور التي التقطها القمر الاصطناعي التابع لوكالة ناسا بعد اندلاع حريق باسيفيك باليساديس صباح الثلاثاء، شريطا كثيفا من الدخان الرمادي يطفو فوق مقاطعة لوس أنجلوس ويمتد إلى الساحل.
Advertisement


واستمر دخان حريق باليساديس في التدفق نحو المحيط الهادئ، حيث التقط قمر ناسا الاصطناعي "أكوا" صورا لأعمدة الدخان تتحرك بعيدا عن الساحل حيث التهم الحريق أكثر من 11000 فدان في اليوم الأول.
 
 

ومع استمرار الحرائق، التقط رائد الفضاء التابع لناسا دون بيتيت من محطة الفضاء الدولية المزيد من الصور المذهلة للحرائق.

وتُظهر الصور، التي تم التقاطها يوم الجمعة، تلال مقاطعة لوس أنجلوس مضاءة من الفضاء الخارجي.

وألقت طائرات مياها وموادا لإخماد الحرائق على تلال شديدة الانحدار لوقف انتشار حرائق الغابات في باليساديس بمدينة لوس أنجلوس الأميركية شرقا مع تكثيف جهود مكافحة النيران على الأرض وسط تحذيرات من هبات رياح تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة مما قد يزيد الأمور سوءا.

وأكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن حصيلة ضحايا الحرائق المدمرة في المنطقة قد ارتفعت إلى 16 شخصا.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بمجرد أن يصبح الوضع آمنا بما يسمح لرجال الإطفاء إجراء عمليات تفتيش من منزل إلى آخر. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:53 | 2025-01-12
16:38 | 2025-01-12
15:34 | 2025-01-12
15:09 | 2025-01-12
14:44 | 2025-01-12
14:15 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24