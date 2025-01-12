الجيش السوداني: طريقنا نحو الخرطوم بات مفتوحاً

بعد استعادة مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، شدد نائب قائد الجيش السوداني وعضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي، على أن لا تفاوض بعد اليوم مع قوات الدعم السريع.



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كما تابع أن قوات الجيش فكت اللجام، وستتوجه من ود مدني إلى الخرطوم لتحريرها، وفق كلامه.



كذلك أعلن أن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان سيزور ود مدني فور وصوله من جولته الخارجية.



ورأى أن على المقاومة الشعبية مواصلة دورها تأمين المدن ومساعدة المواطنين.



إلى ذلك، اعتبر أن استعادة ود مدني بمثابة عربون محبة للشعب السوداني، موجهاً بضرورة توفير الخدمات الأساسية لتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم بالجزيرة.



وكان الجيش السوداني أعلن، السبت، سيطرته على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط البلاد)، ما يفتح أمامه المجال لتحقيق مكاسب عسكرية عديدة، وذلك بعد نحو عام من فقدانها لصالح قوات الدعم السريع. وأضاف، اليوم الأحد، من ود مدني، أن السودان قوي بشعبه وجيشه.كما تابع أن قوات الجيش فكت اللجام، وستتوجه من ود مدني إلى الخرطوم لتحريرها، وفق كلامه.كذلك أعلن أن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان سيزور ود مدني فور وصوله من جولته الخارجية.ورأى أن على المقاومة الشعبية مواصلة دورها تأمين المدن ومساعدة المواطنين.إلى ذلك، اعتبر أن استعادة ود مدني بمثابة عربون محبة للشعب السوداني، موجهاً بضرورة توفير الخدمات الأساسية لتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم بالجزيرة.وكان الجيش السوداني أعلن، السبت، سيطرته على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط البلاد)، ما يفتح أمامه المجال لتحقيق مكاسب عسكرية عديدة، وذلك بعد نحو عام من فقدانها لصالح قوات الدعم السريع.

كما أن تواجده في ود مدني يسهل من مهمته في إحكام قبضته على العاصمة الخرطوم، التي تحاذيها من الجنوب، وطرد قوات الدعم السريع منها، وفق ما أكد مراقبون.



ثاني أهم المدن

يشار إلى أن ود مدني تعتبر واحدة من المدن الكبرى والمهمة في البلاد، إذ تقع على بعد حوالي 180 كيلومترًا جنوب العاصمة الخرطوم.



كما تعد مركزًا حضريًا وتجاريًا رئيسيًا في وسط السودان.



وتتميز ود مدني بموقعها الاستراتيجي على ضفاف النيل الأزرق، وتعتبر من أهم المدن في السودان. كما تعد المدينة مركزًا مهمًا للتجارة والنقل بين مختلف مدن السودان، خصوصًا عبر الطرق التي تربطها ببقية أجزاء البلاد.