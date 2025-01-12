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حرائق لوس أنجلوس.. هل يدخل الجيش الأميركي على الخط؟

Lebanon 24
12-01-2025 | 15:34
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قالت ديان كريسويل، مديرة الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة، الأحد، إن قوات الجيش الأميركي على أهبة الاستعداد للانتشار من أجل احتواء حرائق غابات تجتاح مدينة لوس أنجلوس منذ الأسبوع الماضي.
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وأضافت في لقاء مع شبكة "إيه بي سي" الأميركية أن الوكالة لديها التمويل اللازم لدعم جهود التصدي للحرائق.

وأتت النيران حتى الآن على أكثر من 12 ألف مبنى، بحسب إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، في حين أفاد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس بمقتل 16 شخصا على الأقل.

ورغم جهود آلاف عناصر الإطفاء لاحتواء النيران، اتسع حريق باسيفيك باليسايدس إلى شمال غرب لوس أنجلوس، وبات يهدد وادي سان فرناندو المكتظ بالسكان فضلا عن متحف غيتي وأعماله الفنية التي لا تقدر بثمن.

وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة مصدر الحرائق، إلا أن انتقادات وجهت للسلطات على خلفية مدى استعدادها واستجابتها. (سكاي نيوز)
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