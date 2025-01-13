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عربي-دولي
الجيش الإيراني يتسلّم 1000 مسيّرة جديدة
Lebanon 24
13-01-2025
|
02:29
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ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن الجيش الإيراني تسلم، اليوم الاثنين، 1000 طائرة مسيرة جديدة في وقت تستعد فيه البلاد للمزيد من المواجهات المحتملة مع إسرائيل وكذلك مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
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وأشارت الوكالة إلى أن الطائرات المسيرة الجديدة تم تسليمها في عدة مواقع في أنحاء إيران، وقيل إنها تتميز بقدرة عالية على التخفي واختراق التحصينات.
وأضافت الوكالة "السمات الفريدة للطائرات المسيرة تشمل مدى يتجاوز 2000 كيلومتر وقوة تدميرية عالية وقدرة على المرور عبر مستويات دفاعية.. والتحليق المستقل".
وتابعت الوكالة "لا يزيد ذلك فحسب من قدرات الاستطلاع ومراقبة الحدود، بل يعزز أيضا القدرة القتالية لأسطول الجيش من الطائرات المسيرة في مواجهة الأهداف البعيدة".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت إيران تدريبات عسكرية تستمر شهرين شملت مناورات حربية دافع خلالها الحرس الثوري عن منشآت نووية أساسية في نطنز من هجمات افتراضية بصواريخ وطائرات مسيرة.
الجدير بالذكر أن الجيش الإيراني يحتل المركز 16 من حيث القوة بحسب تصنيف "غلوبال فايرباور"، بعد إسرائيل (المركز 15) وقبل إسبانيا (المركز 17). (سكاي نيوز)
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