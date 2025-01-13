رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يدعو لاعتقال يون بلا عنف

Advertisement

قال مكتب تشوي سانغ-موك القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية في بيان إن تشوي دعا اليوم، الأمن الرئاسي والشرطة إلى الامتناع عن استخدام العنف أثناء تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل.وجرت محاولة سابقة لاعتقال يون في الثالث من كانون الثاني لكنها باءت بالفشل بعد مواجهة استمرت ساعات مع فريقه الأمني في مجمع يون الحصين بوسط العاصمة سيول.ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.ما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله. ومن المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية الجلسة الرسمية الأولى في المحاكمة غداً الثلاثاء.سيغيب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، عن جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية، على ما أعلن، أحد محاميه، (الأحد)، مشيراً إلى مخاوف متصلة بـ«الأمن».