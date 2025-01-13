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عربي-دولي

بشأن جوازات السفر.. اليكم ما اعلنته إدارة الهجرة في سوريا

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:05
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قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الاثنين، إن إدارة الهجرة والجوازات استأنفت العمل وبدأت في إصدار جوازات السفر للمواطنين.
وأضافت الوكالة في منشور على منصة "إكس"، إن "إدارة الهجرة (تتبع وزارة الداخلية) أعلنت استكمال طباعة جوازات السفر التي كانت قيد الطباعة وإعادة جدولتها ضمن مواعيد جديدة".
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وكان المسؤول المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات في سوريا وليد عرابي، قال الأحد، إن الإدارة بدأت طباعة الجوازات المتراكمة التي كانت قيد التنفيذ عند سقوط نظام الأسد.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنهم أعادوا تفعيل شبكة عمل الإدارة وأفرعها بعد توقفها بسبب حريق نشب في المقر الرئيسي بدمشق يوم سقوط النظام.
وأشار إلى أن كل الجوازات ستصدر بصلاحية تمتد إلى ست سنوات، وهي أقصى صلاحية يمكن منحها.
وتابع "في الوقت الحالي، لن يكون هناك أي تغيير في شكل الجواز أو الشعارات الموجودة عليه، حتى لا نؤخر الخدمة على الناس. لكن خلال فترة وجيزة، ربما بضعة أشهر، سيتم طرح جواز سفر جديد يتناسب مع المتطلبات الحديثة".
(الاناضول)
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