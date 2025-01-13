السعودية تُعلن عن عزمها تخصيب وبيع اليورانيوم

قال وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تعتزم "تحقيق أرباح مالية من كافة المعادن"، بما في ذلك تخصيب وبيع اليورانيوم، وإنتاج ما يُعرف بـ"الكعكة الصفراء".



و"الكعكة الصفراء" التي كان يشير إليها الوزير خلال حديثه في مؤتمر في مدينة الظهران، هي عبارة عن مسحوق مركز من اليورانيوم الخالي من الشوائب، يستخدم في صنع وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية. (الحرة)

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