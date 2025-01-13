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عربي-دولي

العثور على آثار مخدرات في مبنى البرلمان الفنلندي

Lebanon 24
13-01-2025 | 07:35
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أظهرت نتائج التحقيق الذي أجرته مؤسسة "Yle" للإذاعة والتلفزيون الفنلندية، تواجد آثار مخدرات في مراحيض البرلمان الفنلندي بعد حفل عيد الميلاد الذي حضره البرلمانيون.

وبحسب المعلومات، فقد تم أخذ عينات تحتوي على آثار من الكوكايين والأمفيتامين والإكستاسي، من مراحيض الرجال والنساء في الطابق الخامس من مبنى البرلمان، حيث أقيمت في هذا الطابق حفلات أحزاب الفصائل البرلمانية، بينما لم يتم العثور على أي مواد محظورة في العينات المأخوذة من الطوابق الأخرى.
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وشارك في الاحتفالات أيضاً موظفو المجموعات البرلمانية ومساعدو الوزراء والصحفيون. (روسيا اليوم)

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