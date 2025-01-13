مخابرات تركية تسللت إلى داخل سوريا.. ما السبب؟

على وقع التوعد التركي المتواصل بضرب من تصفهم بالإرهابيين من أعضاء حزب العمال الكردستاني في سوريا أو وحدات حماية الشعب الكردية السورية، كشف مصدر أمني تركي أن المخابرات نفذت عملية عبر الحدود.

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وأوضح المصدر المطلع اليوم الاثنين أن جهاز المخابرات نفذ عملية عبر الحدود داخل الأراضي السورية واعتقل مشتبها به يعتقد أنه من الضالعين في هجوم في 2013 قرب الحدود أسفر عن مقتل العشرات.



كما أضاف أن جهاز المخابرات الوطنية اكتشف أن محمد ديب كورالي المشتبه بتخطيطه للهجوم وتوفير القنبلتين موجود داخل سوريا. وأشار المصدر إلى أن المخابرات اعتقلته في عملية عبر الحدود وسلمته إلى شرطة إقليم هاتاي.



وكان جهاز المخابرات التركية اعتقل مخطط الهجوم، وهو تركي يدعى يوسف نازك في 2018، من داخل سوريا أيضا وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة. (العربية)