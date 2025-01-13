مباحثات عراقية أميركية بشأن التطورات الإقليمية

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(سكاي نيوز)

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الاثنين، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط فيكتوريا تايلور التطورات الإقليمية الأخيرة خاصة ما يجري على الساحة السورية.جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في العاصمة العراقية بغداد، وفق ما نشره الأعرجي على حسابه بمنصة "إكس".وقال الأعرجي إنه ناقش مع تايلور "تطورات الوضع الإقليمي خصوصا على الساحة السورية".وأضاف، إنه أكد موقف بلاده الداعم "لجهود تعزيز دعائم الاستقرار في غزة ولبنان والمنطقة بأسرها".كما أوضح أنه بحث مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.