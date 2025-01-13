Advertisement

عربي-دولي

مباحثات عراقية أميركية بشأن التطورات الإقليمية

Lebanon 24
13-01-2025 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1305479-638723792228150763.jpg
Doc-P-1305479-638723792228150763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الاثنين، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط فيكتوريا تايلور التطورات الإقليمية الأخيرة خاصة ما يجري على الساحة السورية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في العاصمة العراقية بغداد، وفق ما نشره الأعرجي على حسابه بمنصة "إكس".
Advertisement
وقال الأعرجي إنه ناقش مع تايلور "تطورات الوضع الإقليمي خصوصا على الساحة السورية".
وأضاف، إنه أكد موقف بلاده الداعم "لجهود تعزيز دعائم الاستقرار في غزة ولبنان والمنطقة بأسرها".
كما أوضح أنه بحث مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:02 | 2025-01-13
12:00 | 2025-01-13
11:00 | 2025-01-13
10:50 | 2025-01-13
10:49 | 2025-01-13
10:39 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24