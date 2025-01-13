مدير FBI يكشف سبب استقالته قبل عودة ترامب

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كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كريستوفر راي عن أسباب قراره بمغادرة المنصب الرفيع قبل ثلاث سنوات تقريباً من انتهاء ولايته.وقال راي، في مقابلة مع شبكة CBS News الأميركية، إن قرار استقالته كان من أصعب القرارات التي اضطُر إلى اتخاذها في حياته.وأشرف راي على قضية، وصفتها الشبكة الأميركية بأنها "الأكبر" في تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، إلى جانب تحقيقات أخرى طالت الرئيس الحالي جو بايدن، والرئيس المنتخب دونالد ترمب، ما جعل ولايته واحدة من أكثر الفترات "المشحونة سياسياً" في تاريخ المكتب الممتد لـ116 عاماً.وسيغادر راي منصبه قبل عودة ترمب، الذي عيّنه عام 2017، إلى البيت الأبيض.وعن قراره المغادرة، قال راي في المقابلة: "أهتم بشدة بمكتب التحقيقات الفيدرالي، وبمهمتنا، وبالأخص بأفرادنا. ولكن الرئيس المنتخب أوضح أنه يعتزم إجراء تغيير، والقانون ينص على أن بإمكانه فعل ذلك لأي سبب أو دون سبب على الإطلاق".وأضاف: "استنتجت أن أفضل ما يمكن القيام به من أجل المكتب هو محاولة تنفيذ ذلك بطريقة منظَّمة؛ لتجنّب الزج بمكتب التحقيقات الفيدرالي في مزيد من الاضطرابات".ومنذ تعيينه في عام 2017، عاش راي، البالغ من العمر 58 عاماً، في خضم نزاعات سياسية لا تتوقف؛ إذ جاء تعيينه بعد أن أقال ترمب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، بينما كان المكتب يحقق في ما إذا كان أعضاء من حملة ترمب قد تواطئوا مع روسيا للتأثير على انتخابات 2016.وحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020، مما أثار غضب ترمب.وقال راي: "وظيفتنا كمحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي هي متابعة الحقائق أينما قادتنا، بغض النظر عن مدى قبولها، أو رفضها من الآخرين".وأضاف: "أحد الأشياء التي لاحظتها خلال فترة عملي لمدة سبع سنوات ونصف كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي هو أن الناس يدعون اهتمامهم بالاستقلالية والموضوعية حتى تؤدي الاستقلالية والموضوعية إلى نتائج لا تعجبهم. الحقيقة هي الحقيقة، وليست بالضرورة ما يرغب فيه أي من الطرفين".وأكد راي أن كل ما يمكن للمكتب فعله هو التركيز على أداء عمله بطريقة صحيحة، ووفق القواعد المعمول بها. وقال: "بذلنا جهداً كبيراً للتأكد من التزامنا بتلك المبادئ والقواعد في كل تحقيق (أُجري) خلال ولايتي".