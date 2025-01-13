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عربي-دولي

عن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة... هذا آخر ما قالته واشنطن

Lebanon 24
13-01-2025 | 10:15
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أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع على أقرب تقدير.

كما قال "نحاول أن تكون لدينا جبهة موحدة ورسالة منسقة مع فريق ترامب بشأن قضية غزة"، مضيفاً أن إدارة بايدن تتواصل مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب بخصوص هذه المسألة، وفق ما نقلته "بلومبيرغ".
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وبين سوليفان أنه لا توجد ضمانات على موافقة الطرفين على هذا الاتفاق.

أتى هذا التصريح، بعدما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في وقت سابق اليوم أن هناك فعلاً تقدما في اتفاق الأسرى.

وأضاف لنظيره البريطاني ديفيد لامي، أن إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى الصفقة وتعمل على تحقيقها، وستعرف قريبا ما إذا كانت حماس مهتمة بذلك أيضاً.

كما شدد على أن جهود "مكثفة" تجري الآن لتأمين اتفاق الإفراج.

إلى ذلك، كشف مسؤول مطلع على المحادثات، اليوم الاثنين، أن قطر التي تقوم بدور الوساطة بين الجانبين سلمتهما مسودة "نهائية" لاتفاق وقف النار وتبادل الأسرى، من أجل الموافقة عليه.

وقال المسؤول إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
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