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عربي-دولي

قطعوا عنها الكهرباء وقصفوا سدها.. هذه أهمية "مروي"

Lebanon 24
13-01-2025 | 10:39
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تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث أعلن الجيش السوداني السيطرة على مدينة ود مدني الاستراتيجية ونيته التوجه نحو الخرطوم.
 
 
وفي تطور ميداني، شنّت قوات الدعم السريع هجومًا بطائرات مسيرة على سد مروي، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، لكن المضادات الأرضية للجيش تصدت للهجوم.
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وسد مروي، يعد أحد أهم المشاريع الحيوية في السودان، يمثل معلمًا استراتيجيًا في المنطقة.

في الوقت نفسه، أكد الجيش السوداني استعداده لدخول الخرطوم قريبًا، مشيرًا إلى هزيمة قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وملاحقتها. كما أعلن نائب قائد الجيش عدم وجود نية للتفاوض مع قوات الدعم السريع بعد الآن.
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