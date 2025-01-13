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إقتصاد

بيسكوف: روسيا ستُحاول تقليل أثر العقوبات الأميركية الجديدة

Lebanon 24
13-01-2025 | 10:49
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا ستحاول اتخاذ تدابير لتقليل العواقب السلبية للعقوبات الأميركية الجديدة على قطاع الطاقة الروسي.

وأضاف بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس الروسية، أنه في عالم اليوم "لا يمكن ببساطة قطع الطرق الطبيعية لإمدادات الطاقة".
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وقال بيسكوف: "تقطع شيئا ما في مكان ما، ويظهر خيار بديل في مكان خر".

وأضاف بيسكوف أن "مثل هذه القرارات لا يمكن إلا أن تقود إلى زعزعة الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية". (سكاي نيوز)

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