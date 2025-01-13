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عربي-دولي

في شمال سوريا.. معارك ضارية وقصف عنيف

Lebanon 24
13-01-2025 | 13:39
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كشف الناطق الرسمي باسم "وحدات حماية الشعب" الكردية، سيامند علي، اليوم الاثنين، عن توسع المعارك في شمال شرق سوريا، بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وقوات "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا.

وقال إن "الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة التركية استهدفت مناطق جديدة في محيط مدينة (عين العرب) كوباني، إضافة إلى تنفيذ هجوم بري استهدف تل السيريتل".
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وأضاف: "استهدفت المدفعية التركية كلاً من قريتي كَرك وأومرك التابعتين لمدينة كوباني، كما أغار الطيران الحربي على قرية مغربتين وسبت التابعتين لصرين، جنوب المدينة، إضافة إلى معمل الأسمنت في محيط صرين".

وكانت تلة "سيريتل" جنوب شرق مدينة منبج، والقرى المجاورة لها، قد شهدت هجوماً برياً عنيفاً من قبل قوات الجيش الوطني ظهر أمس الأحد، في محاولة للاستيلاء على التلة الاستراتيجية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الوحدات الكردية: "اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلينا والقوات المدعومة من تركيا، أسفرت عن تدمير 5 آليات عسكرية، 3 مصفحات، وسيارة عسكرية لنقل الجنود، وسيارة عسكرية أخرى من نوع تويوتا، إضافة إلى مصفحة عسكرية أخرى من نوع (BMB)، كما تم تأكيد مقتل 15 عنصراً من المهاجمين".


وأضاف سيامند علي، أن "لجوء الأتراك للغارات الجوية بطائرات (إف 16) والقصف بالمدفعية الثقيلة على مختلف المناطق، يؤكد المأزق الذي تعانيه تلك القوات أثناء محاولتها التقدم". (ارم نيوز)
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