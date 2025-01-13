14
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
7
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كارثة إنسانية في السودان.. الملايين من دون طعام
Lebanon 24
13-01-2025
|
14:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات نشرتها المصفوفة العالمية لتتبع النازحين "دي تي إم"، يوم الاثنين، أن 88 في المئة من النازحين داخليا في السودان، أي نحو 10 ملايين نازح، يفتقدون القدرة على توفير الغذاء الكافي بسبب ارتفاع الأسعار وعوامل أخرى.
Advertisement
ووفقا لبيانات المصفوفة، فإن العام 2024، شهد زيادة بنحو 27 في المئة في أعداد النازحين من مناطق الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف نيسان 2023، حيث ارتفع عدد النازحين داخليا بنهاية كانون الاول 2024 إلى أكثر من 11.5 مليونا، مقابل نحو 3.5 مليون عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة.
وقالت المصفوفة إنها اعتمدت في تتبعها لأوضاع النزوح في السودان على شبكة مكونة من أكثر من 9 آلاف شخص لجمع البيانات من نحو 10 آلاف موقع في 18 ولاية في البلاد.
وظل الغذاء هو أبرز الاحتياجات الإنسانية المبلغ عنها في 13 ولاية من أصل 18 ولاية، حيث قال 88 في المئة من النازحين إنهم لا يستطيعون توفير الغذاء لأنفسهم بسبب نقص الموارد المالية وغلاء الأسعار.
ورغم التحسن الطفيف الذي طرأ في بعض الولايات مثل ولاية سنار حيث تراجعت نسبة الذين أبلغوا عن حاجتهم الملحة للغذاء من 89 في المئة في تشرين الاول إلى 82 في المئة في نهاية العام، إلا أن الأزمة الغذائية تتسارع بشكل كبير وتطوق أكثر من نصف السكان البالغ تعدادهم نحو 48 مليون نسمة.
ويُقدر أن حوالي 78 في المائة من الأسر النازحة تحتاج إلى مواد غير غذائية، وخاصة مواد المأوى والوقود.
وقال 78 في المئة من النازحين إنهم يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية، فيما يعجز ربع النازحين عن الحصول عليها كليا، إما بسبب عدم توفرها او بسبب ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف الكشف الطبي.
ومنذ اندلاع الحرب وحتى الآن، ظلت أكثر من 75 في المئة من المنشآت الصحية في مناطق النزاعات معطلة كليا، كما تواجه المنشآت العملة نقصا حادا في الأدوية والمعينات الطبية والكوادر الصحية التي فر معظمها بسبب الظروف الأمنية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأرقام.. هذه نتائج الجولة الأولى من الاستشارات النيابية
Lebanon 24
بالأرقام.. هذه نتائج الجولة الأولى من الاستشارات النيابية
04:34 | 2025-01-13
13/01/2025 04:34:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مصير غامض.. هذه النجمة السورية خارج الموسم الرمضاني إليكم السبب
Lebanon 24
مصير غامض.. هذه النجمة السورية خارج الموسم الرمضاني إليكم السبب
04:30 | 2025-01-13
13/01/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ يُكشف لأول مرة عن نواف سلام
Lebanon 24
سرّ يُكشف لأول مرة عن نواف سلام
11:51 | 2025-01-13
13/01/2025 11:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"زيارة مفاجئة" لرئيس الجمهورية.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
"زيارة مفاجئة" لرئيس الجمهورية.. شاهدوا الفيديو!
12:17 | 2025-01-13
13/01/2025 12:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"صدمة كبيرة".. هذا ما كشفهُ بري عن "استشارات الحكومة"
Lebanon 24
"صدمة كبيرة".. هذا ما كشفهُ بري عن "استشارات الحكومة"
15:17 | 2025-01-13
13/01/2025 03:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:49 | 2025-01-13
النقاط الرئيسية لمقترح وقف إطلاق النار في غزة
16:38 | 2025-01-13
هل يمكن لإسرائيل أن تستغني عن أميركا؟
16:35 | 2025-01-13
كتائب المجاهدين تنفذ هجومًا على مقري قيادة إسرائيلية في غزة (فيديو)
16:29 | 2025-01-13
لقاء متوتر حسم إنهاء حرب غزة.. موقع إسرائيلي يكشف
16:19 | 2025-01-13
"خطوات شاقة تنتظر أحمد الشرع".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
16:13 | 2025-01-13
عن دعم لبنان.. إليكم آخر تصريح كويتيّ
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
14/01/2025 00:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
14/01/2025 00:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
14/01/2025 00:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24