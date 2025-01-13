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عربي-دولي

عن مصير جثة السنوار.. هذا ما كُشف

Lebanon 24
13-01-2025 | 15:19
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مع الحديث عن قرب التوصل لاتفاق لوقف النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، كشف مصادر العربية أن الأخيرة طالبت بتسلم جثمان يحيى السنوار ضمن المرحلة الأولى من تبادل الأسرى.

في سياق متصل قال وفد من حركة حماس إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدما جيدا وإن الحركة "تتعامل مع هذه الجهود والتطورات بشكل إيجابي".
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واستقبل أمير قطر الاثنين وفدا من حركة حماس وموفدين أميركيين وبحث معهم في "مستجدات" مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على ما أعلن الديوان الأميري في بيان.

كذلك بحث أمير قطر في "آخر مستجدات" مفاوضات وقف إطلاق النار مع موفدي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، على ما أفاد الديوان الأميري.

وجاء في بيان أن أمير البلاد استقبل ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، وبريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي واستعرض معهما "تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع".
بعيد ذلك أصدر البيت الأبيض بيانا جاء فيه أن بايدن تحادث هاتفيا مع الشيخ تميم للبحث في "مفاوضات الدوحة حول اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

وأوضح البيان أنهما "شددا على الضرورة الملحة لتطبيق اتفاق لعودة الرهائن وتوفير الانفراج لسكان غزة من خلال زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية عبر وقف إطلاق النار. ودعوا إلى التوصل إلى اتفاق". (العربية)
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