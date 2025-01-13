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عربي-دولي

"حريق متفجر".. تحذير من موقف خطير في "لوس أنجلوس"

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:37
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أصدر مكتب التنبؤات الجوية التابع للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية في لوس أنجلوس، مساء الأحد، تحذيرًا نادرًا من "موقف خطير بشكل خاص" يستمر حتى ظهر يوم الأربعاء، حيث طال التحذير مناطق في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا، محذرًا من أن الرياح القوية قد تؤدي إلى "حريق متفجر".
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وتنصح خدمة الأرصاد الجوية السكان "باستخدام طرق متعددة لتلقي معلومات الإخلاء"، و"عدم القيام بأي شيء قد يشعل حريقًا".

ووفق ما نقله موقع "أكسيوس " الإخباري، لا تشمل المناطق الخاضعة لهذا التحذير حريق إيتون، لكنها تغطي غرب سانتا مونيكا وسيمي فالي وبورتر رانش وفينتورا، وأجزاء أخرى من المنطقة المتضررة بشدة.

ومن المتوقع أن تكون الرياح خلال هذا الحدث أقرب إلى رياح سانتا آنا القوية، بسرعة 50 إلى 70 ميلاً في الساعة بدلاً من 100 ميل في الساعة، كما حدث الأسبوع الماضي.

 ولكن من المرجح أن يستهدف تدفق الهواء من الشرق إلى الغرب المناطق التي لم تشهد رياحًا قوية الأسبوع الماضي، وخاصة في مقاطعة فينتورا.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية: "هذا وضع خطير بشكل خاص (PDS) لأجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا!".

 وتخضع أجزاء كبيرة من جنوب كاليفورنيا لنوع من تحذير "اللون الأحمر"، مع وجود مناطق معرضة لخطر الطقس الناري "الحرج للغاية" - وهي أعلى فئة من مركز التنبؤ بالعواصف (SPC)، من الاثنين وحتى الأربعاء.

 ووفقًا لمركز التنبؤ بالعواصف، الذي يصدر توقعات الطقس الناري على المستوى الوطني، تم تضمين حوالي 740.000 شخص في المنطقة الحرجة للغاية يوم الاثنين. (سكاي نيوز) 
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