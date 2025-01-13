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عربي-دولي

مدينة أميركية تلزم سكانها بامتلاك الأسلحة.. وهذا ما حدث فيها عام 2024

Lebanon 24
13-01-2025 | 15:54
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تعد مدينة كينيساو في ولاية جورجيا، خطوة فريدة بين مدن الولايات المتحدة، حيث يُعتبر عدم امتلاك سلاح ناري فيها مخالفة قانونية.
 
تم إقرار هذا القانون في عام 1982، في وقت كان فيه مستوى الجرائم في البلاد في تصاعد ملحوظ.
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وفي عام 2024، لم تُسجل أي جريمة قتل أو سرقة كبرى في المدينة، وهو ما قد يدلل على فعالية هذا النوع من القوانين.

وأراد مسؤولو المدينة تعزيز الردع من خلال سياسة تجعل كل منزل مجهزًا للدفاع عن نفسه، إذ نص القانون على إلزام جميع أرباب الأسر بحيازة سلاح ناري وذخيرة، بهدف تعزيز أمن وسلامة المجتمع المحلي.

ومنذ تطبيق القانون، أشارت تقارير محلية إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجرائم، إذ تراجعت بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الأولى.

ورغم صرامة التشريع، استثنى القانون بعض الفئات، مثل الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية أو جسدية، أو الذين لديهم سوابق جنائية، أو من تتعارض معتقداتهم الدينية مع حيازة الأسلحة.

وتعكس هذه الاستثناءات حرص المشرعين على مراعاة تنوع السكان وتجنب فرض قيود على من قد يعانون من صعوبة في الالتزام بهذه المتطلبات. (الحرة) 
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