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عربي-دولي

بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.. ماذا أعلنت حماس؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 16:06
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اعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين، أن "وفدا قياديا التقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وبحثوا تفاصيل جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل ووقف إطلاق النار".

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وفي بيان لها عبر قناتها على "تلغرام"، قالت حماس أنّه "التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة الأخ المجاهد محمد درويش رئيس المجلس القيادي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث بحث الجانبان آخر تفاصيل الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

أضاف: "أشاد وفد قيادة الحركة الذي ضم أيضا أعضاء المجلس القيادي ووفد المفاوضات برئاسة الدكتور خليل الحية بالجهود التي تبذلها دولة قطر منذ بداية الحرب، وتم استعراض التقدم الذي أحرز خلال الأيام الأخيرة في الدوحة، مؤكدين أن الأمور تسير بشكل جيد، وأن حماس تتعامل مع هذه الجهود والتطورات بشكل إيجابي".

هذا وأفادت القناة 13 العبرية، بأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة في مرحلتها النهائية وسيتم إبرام الاتفاق خلال الساعات المقبلة.
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