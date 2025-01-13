لقاء متوتر حسم إنهاء حرب غزة.. موقع إسرائيلي يكشف

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قال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن التقدم بمفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس جاء بعد "اجتماع متوتر" السبت بين مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ونقل الموقع الاسرائيلي عن مسؤولين مطلعين على الملف لم يسمّهما قولهما، إن "مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط عقد اجتماعا متوترا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، حيث ضغط الأول بقوة على نتنياهو لقبول التنازلات اللازمة لتأمين صفقة الرهائن بحلول 20 كانون الثاني الجاري موعد استلام ترامب للحكم رسميا".وأضاف المسؤولان أن ذلك ساهم في تحقيق تقدم بمفاوضات تبادل الأسرى مع حماس. (القدس العربي)