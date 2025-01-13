أوستن تايس المحتجز في سوريا.. ما آخر المعطيات عنه؟

قال رئيس منظمة أميركية تركز على إطلاق سراح الرهائن، الإثنين، إنه يعتقد أن الصحفي الأميركي أوستن تايس لا يزال محتجزاً في سوريا من قبل موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.



وقال نزار زكا لـ"رويترز" خلال وجوده في دمشق، إنه "يعتقد أن تايس يحتجزه عدد قليل جداً من الأشخاص في منزل آمن، من أجل إجراء تبادل أو عقد صفقة".

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وزكا رجل أعمال لبناني يحمل الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، واحتجزته إيران 4 سنوات حتى عام 2019 بتهمة التجسس، وهو رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم.



وسافر زكا إلى سوريا عدة مرات بعد إطاحة الأسد في محاولة لتعقب أثر تايس، الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية والصحفي المستقل الذي اختطف عام 2012 أثناء تغطيته احتجاجات ضد الأسد في دمشق.



وقال زكا إن التحقيقات التي أجرتها المنظمة خلصت إلى أن تايس لا يزال في سوريا، وإن الكثير من التقدم قد تحقق في سبيل إيجاده خلال الأسابيع الماضية. وقال نزار زكا لـ"رويترز" خلال وجوده في دمشق، إنه "يعتقد أن تايس يحتجزه عدد قليل جداً من الأشخاص في منزل آمن، من أجل إجراء تبادل أو عقد صفقة".وزكا رجل أعمال لبناني يحمل الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، واحتجزته إيران 4 سنوات حتى عام 2019 بتهمة التجسس، وهو رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم.وسافر زكا إلى سوريا عدة مرات بعد إطاحة الأسد في محاولة لتعقب أثر تايس، الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية والصحفي المستقل الذي اختطف عام 2012 أثناء تغطيته احتجاجات ضد الأسد في دمشق.وقال زكا إن التحقيقات التي أجرتها المنظمة خلصت إلى أن تايس لا يزال في سوريا، وإن الكثير من التقدم قد تحقق في سبيل إيجاده خلال الأسابيع الماضية.

لكنه أضاف أن الإدارة السورية الجديدة لم تقدم الكثير من المساعدة.



وتابع: "كنا نأمل أن تساعدنا هيئة تحرير الشام بشكل أكبر، لكن للأسف لم تساعدنا لأن لديها مخاوفها الخاصة".



وأوضح زكا أنه ليس لديه معلومات دقيقة عن مكان وجود تايس، لكنه يعتقد أن صفقة، ربما تنطوي على ضغوط من روسيا حليفة الأسد، قد تؤدي إلى إطلاق سراح الصحفي الأميركي.



واعتقل تايس عند نقطة تفتيش في داريا قرب دمشق في آب 2012، وكانت "رويترز" أول من أفاد بأن تايس تمكّن من التسلّل خارج زنزانته عام 2013، وشوهد وهو يتنقل بين المنازل في شوارع حي المزة الراقي في العاصمة السورية.



وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إنه قُبض عليه مرة أخرى بعد هروبه بفترة وجيزة، على الأرجح على يد قوات كانت ترفع تقاريرها مباشرة للأسد.



وعبرت والدته ديبرا تايس عن أملها في أن تؤدي التغيرات في سوريا إلى تحرير ابنها.