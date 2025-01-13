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عربي-دولي
عددهم نحو 11 ألف جندي.. أمر لجنود كوريا الشمالية في أوكرانيا بقتل أنفسهم قبل القبض عليهم
Lebanon 24
13-01-2025
|
23:25
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أمرت كوريا الشمالية جنودها المنتشرين إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا "بقتل أنفسهم قبل القبض عليهم"، بحسب إفادة صدرت أمس الاثنين عن الاستخبارات الكورية الجنوبية.
وتقدر الاستخبارات أن 300 جندي كوري شمالي على الأقل "قتلوا في الصراع" بينما ذكرت أوكرانيا والولايات المتحدة أن العدد أعلى بكثير، وهي معلومات شاركتها الاستخبارات في اجتماع مغلق مع نواب كوريين جنوبيين، ذكر فيه Lee Seong-kweun النائب عن الحزب الحاكم، أن قوات كوريا الشمالية "تعاني من خسائر فادحة بسبب افتقارها إلى فهم الحرب الحديثة" كما قال.
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وسبق للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن ذكر قبل مدة أن قواته أسرت أول جنديين من كوريا الشمالية. كما نشر فيديو في منصة "X" لأسرى بدا أنهم مصابون أثناء استجوابهم بمساعدة مترجم، حيث "أعرب أحدهم عن جهله بأنه يشارك في صراع حقيقي. كما أعرب عن رغبته بالبقاء في أوكرانيا"، فيما فضل آخر العودة إلى كوريا الشمالية.
نحو 11 ألف جندي
وقالت وكالة الاستخبارات الوطنية بكوريا الجنوبية، إن قوات جارتها الشمالية على جبهة كورسك الروسية، حيث تقدر كييف وجود نحو 11 ألف جندي كوري شمالي، أظهرت "أعمالا عديمة الفائدة" منها إطلاق النار على طائرات بدون طيار بعيدة المدى، ما عكس افتقارها إلى الاستعداد للصراعات الحديثة.
وسبق أن وردت أنباء عن جندي كوري شمالي، فجّر نفسه بقنبلة لتجنب الوقوع في الأسر بعد مشاركته في هجوم فاشل، حدث بعد اشتباك قتل فيه 17 جنديا كوريا شماليا، ولم يسفر عن قتلى أوكرانيين. أما عدد القتلى الكوريين الشماليين بالصراع، فتقدر استخبارات الجنوبية بأنه 300 تقريبا، بينما قال زيلينسكي الأسبوع الماضي، إنه 4 آلاف قتيل وجريح، فيما قدرت الولايات المتحدة أن العدد كان 1000 بنهاية الشهر الماضي.(العربية)
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