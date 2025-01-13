Advertisement

عربي-دولي

كانت آخر من يعلم.. قصة "جاسوس" في قصر الملكة إليزابيث عمل لصالح السوفييت

Lebanon 24
13-01-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1305755-638724330514621466.jpg
Doc-P-1305755-638724330514621466.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وثائق رفعت عنها السرية مؤخرا، أن الملكة إليزابيث الثانية لم تكن تعرف أن مستشارها الفني في القصر تجسس لصالح السوفيت، لأن مسؤولي القصر لم يرغبوا في إضافة المزيد إلى مخاوفها.

وتتعلق الملفات الخاصة بالمؤرخ الفني الملكي أنتوني بلانت، وهي جزء من مجموعة من الوثائق التي أصدرتها وكالة الاستخبارات (إم آي 5) من خلال الأرشيف الوطني البريطاني.
Advertisement

وتسلط الملفات الضوء على حلقة تجسس مرتبطة بجامعة كامبريدج في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث سرب أعضاؤها أسرارا إلى الاتحاد السوفيتي من قلب جهاز الاستخبارات البريطاني.

وكان بلانت، الذي عمل في قصر باكنغهام كمُقيّم للصور الملكية، محل شك لسنوات، قبل أن يعترف عام 1964 أنه، خلال كونه ضابطا رفيعا في "إم آي 5" خلال الحرب العالمية الثانية، كان قد نقل معلومات سرية إلى وكالة الاستخبارات السوفيتية "كي جي بي".

وفي إحدى الوثائق التي تم الإفراج عنها حديثا، يلاحظ أحد ضباط "إم آي 5" أن بلانت قال إنه "شعر براحة عميقة" بعد أن تخلى عن سره.

وفي مقابل المعلومات التي قدمها، تم السماح له بالاحتفاظ بوظيفته وألقابه ومكانته الاجتماعية، ويبدو أن الملكة إليزابيث لم تكن على علم بهذا الموضوع.

وفي عام 1972، قال سكرتيرها الخاص مارتن تشارترس لرئيس جهاز "إم ي 5" مايكل هانلي، إن "الملكة لم تكن تعلم بذلك، ولم ير أي فائدة في إخبارها الآن، لأن ذلك سيزيد من مخاوفها ولن يكون هناك ما يمكن فعله حيال ذلك".

وقررت الحكومة إخبار الملكة عام 1973 عندما كان بلانت مريضا، خشية حدوث ضجة إعلامية بعد وفاته، حيث سيتمكن الصحفيون من نشر القصص دون الخوف من دعاوى التشهير.

ويعني ذلك أن إبلاغ الملكة بأمر الجاسوس حدث بعد نحو 9 ساعات من اعترافه بالتجسس.

وتم الكشف عن بلانت علنا كجاسوس من قبل رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر في مجلس العموم في نوفمبر 1979، وجرد من لقب الفروسية علنا لكنه لم يُحاكم أبدا، حتى توفي عام 1983 عن عمر 75 عاما.(سكاي نيوز)



عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:10 | 2025-01-14
00:44 | 2025-01-14
00:40 | 2025-01-14
00:19 | 2025-01-14
00:04 | 2025-01-14
23:47 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24