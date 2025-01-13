رئيس الوزراء العراقي يعلن عزمه توقيع اتفاق أمني مع بريطانيا

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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه سيوقع اتفاق شراكة استراتيجية واتفاقا أمنيا مع بريطانيا خلال زيارته الرسمية على خلفية التحولات التاريخية في الشرق الأوسط.وأضاف السوداني أن الزيارة "توقيتها بالتأكيد توقيت مهم سواء كان لمسار العلاقة بين العراق والمملكة المتحدة أو نتيجة تطورات الأحداث التي تستدعي مزيدا من التشاور".وأشار إلى أن الاتفاق الأمني بين بريطانيا والعراق من شأنه أن يطور العلاقات العسكرية الثنائية، بعد الإعلان في العام الماضي عن أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية سينهي عمله في العراق في 2026.وقال رئيس الوزراء العراقي إن اتفاق الشراكة الاستراتيجية هو "أحد أهم المحطات في علاقة العراق بالمملكة المتحدة. الذي يمثل بداية عهد جديد"، دون الخوض في تفاصيل.وأضاف أن الزيارة ستشهد أيضا توقيع اتفاقيات كبيرة مع شركات بريطانية، مشيرا إلى أنها "ليست إجراء أو نشاطا بروتوكوليا لمجرد الزيارة". (روسيا اليوم)