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عربي-دولي
بمسيرات وصواريخ "أتاكمز" الأميركية.. هجوم أوكراني كبير على روسيا
Lebanon 24
14-01-2025
|
01:52
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قال مسؤولون ووسائل إعلام في روسيا إن أوكرانيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصواريخ على مناطق روسية خلال الليل، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمصنعين على الأقل وإجبار المدارس على الإغلاق في مدينة كبيرة بجنوب البلاد.
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وذكرت قناة شوت على تطبيق "تليغرام" أن روسيا أسقطت أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية وخمسة صواريخ باليستية من طراز "أتاكمز" أميركية الصنع.
وقال حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا إن أوكرانيا شنت هجوما صاروخيا كبيرا لكنه لم يذكر أنواع الصواريخ التي استخدمت.
وفي مدينة إنجلز، موطن قاعدة جوية تتمركز فيها قاذفات روسية نووية، قال حاكم منطقة ساراتوف إن منشأة صناعية تضررت بسبب طائرة مسيرة، لكنه لم يذكر تفاصيل.
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