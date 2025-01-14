بعد الحرب.. بلينكن يطرح خطة لإعادة بناء وتنظيم غزة

يعرض وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، خطة لإعادة بناء وتنظيم غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر أميركية لموقع "أكسيوس".



وبحسب "أكسيوس"، ترتكز الخطة على إشراك السلطة الفلسطينية في الدور المستقبلي.

Advertisement

قبل ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على وشك أن يصبح واقعا.



وأمس الاثنين، قال بايدن إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على وشك أن يصبح واقعا، مضيفا في خطاب له، أن الوسطاء يعملون على عجل للتوصل للصفقة، وإطلاق سراح الرهائن في غزة.



من جهته، أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أن اتفاق غزة قد يكتمل بحلول نهاية الأسبوع.



وتُعقد اليوم في الدوحة جلسات بحضور مبعوثي ترامب وبايدن ورئيسي الموساد والشاباك، لاستكمال بقية تفاصيل الاتفاق ومن أجل وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.



وتلقي واشنطن بكل ثقلها هذه المرة من أجل أن تقبل إسرائيل وحماس بنود المسودة النهائية للاتفاق، وحضور المبعوثين، يظهر جليا هذا الضغط الأميركي فيما بدا تنسيقا بين الإدارتين.



إذ ستُعقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم جلسات لاستكمال التفاصيل. وهذا الاجتماع سيشهد حضورَ ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بالإضافة إلى بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الحالي بايدن، بالإضافة لرئيسي الموساد والشاباك.