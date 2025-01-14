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ذكرت مجلة "Foreign Policy" الأميركية أنه "في كانون الأول، وفي الوقت الذي كان ينهار فيه نظام بشار الأسد في سوريا، أوضح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وجهة نظره بأن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تتدخل. لقد تركت التطورات خبراء الشرق الأوسط يتساءلون إلى أي مدى قد تمتد مشاعر ترامب إلى ما هو أبعد من سوريا في فترة ولايته الثانية، وهل ستشمل إيران؟مع تشكيل الإدارة الجديدة، يحاول خبراء السياسة الخارجية قراءة خطوات حكومة ترامب وتعيينات البيت الأبيض لفك رموز ما قد تعنيه لسياسته تجاه إيران. وبدلاً من ذلك، يجب عليهم التركيز على تصريحاته، فترامب هو في كثير من النواحي الرئيس الأكثر شفافية منذ عقود، وغالبًا ما يكشف خطابه عن نواياه".وبحسب المجلة، "في مقابلة أجريت معه في تشرين الأول الماضي، قال ترامب: "أود أن أرى إيران ناجحة للغاية. الشيء الوحيد هو أنهم لا يستطيعون امتلاك سلاح نووي". وهذا قد ينبئ بثلاثة احتمالات: اتفاق واسع النطاق يتعلق بكل القضايا التي يواجهها الغرب مع إيران، أو اتفاق ضيق يتعلق فقط ببرنامجها النووي، أو ضربة عسكرية للقضاء على البرنامج. ولكن ماذا يعني هذا من حيث الاستراتيجية؟ في حين يختلف كبار المسؤولين المقربين من ترامب حول النهج الذي ينبغي اتباعه في التعامل مع إيران، فإن الأرجح أن يكون الدافع وراء سياسته الأولية هو كيفية تحديد أولويات غريزتين متنافستين :الرغبة في التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي في مقابل الانتقام منها على محاولة اغتياله".وتابعت المجلة، "إن المسار الذي يختاره ترامب سوف يشكل السياسة الأميركية ويتردد صداه في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وسوف يتطلب كلا الخيارين من ترامب زيادة الضغوط الفعلية بشكل كبير. وسوف تتطلب هذه الخطوات أيضا التهديد بالضغط، بما في ذلك العمل مع الحلفاء الأوروبيين لتفعيل أحكام إعادة فرض العقوبات، والتأكيد صراحة على أن الولايات المتحدة سوف تستخدم القوة العسكرية لمنع إيران من تحقيق القدرة على امتلاك الأسلحة النووية إذا لزم الأمر. إن أولئك الذين يرون أن الضغط الإضافي على إيران غير ضروري لأن طهران أعلنت بالفعل عن استعدادها للمشاركة في المحادثات النووية قد يكونون على حق إذا كان الاتفاق الجديد يتعلق فقط بالبرنامج النووي، لكن هذا ليس الحال. ما نحتاج إليه هو اتفاق أوسع يتناول أيضًا النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة ويتطلب التزامًا يمكن التحقق منه بعدم إعادة بناء حزب الله أو حماس".وأضافت المجلة، "إذا مال ترامب نحو اتفاق يركز فقط على البرنامج النووي الإيراني، فقد يؤدي ذلك إلى تنفير ليس فقط الجمهوريين التقليديين والديمقراطيين المعتدلين والعديد من داخل إدارته، ولكن أيضًا المسؤولين الإسرائيليين. ولكن حتى أولئك الذين يفضلون المفاوضات من المرجح أن ينزعجوا من التركيز الضيق على البرنامج النووي، وخاصة في ظل مواجهة إيران لأزمة اقتصادية وطاقة متنامية".وبحسب المجلة، "اليوم، فكرة التوصل إلى اتفاق يقتصر على الأسلحة النووية فقط، والذي من شأنه أن يوفر لإيران نطاقًا سياسيًا وعسكريًا وماليًا متجددًا في شكل تخفيف العقوبات التي يمكن استخدامها لإعادة بناء حماس وحزب الله، ستكون فكرة غير منطقية. فحماس في غزة لا تشكل سوى جزء ضئيل من التهديد الذي كانت تشكله لإسرائيل قبل السابع من تشرين الأول 2023، كما تضاءل نفوذ حزب الله السياسي وقدراته العسكرية في لبنان،ولم تكن إيران ضعيفة إلى هذا الحد منذ ثورة 1979. لقد ساعدت العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله على مدى الأشهر الستة الماضية في تحريك سلسلة من الأحداث التي أسفرت عن الإطاحة بنظام الأسد في سوريا وفقدان الجسر البري الذي يربط إيران بالحزب. ومن ناحية أخرى، إذا ركز ترامب على الإهانة الشخصية المتمثلة في جهود إيران لاغتياله، فقد يشجعه ذلك على مهاجمة إيران بشكل مباشر وتكثيف الجهود الأميركية لتقليص التهديدات التي يشكلها الحوثيون في اليمن في نهج أكثر استراتيجية يندمج مع جهود إسرائيل ضد المجموعة".ورأت المجلة أنه "رغم أن البعض قد يدعو ترامب إلى عرض المفاوضات على إيران في مقابل وقف دعمها للحوثيين، فإن مثل هذه الاستراتيجية ستكون معيبة. وإذا تم تنفيذها، فقد تؤخر المزيد من الهجمات الحوثية على المصالح الأميركية وحلفائها في المنطقة، لكنها لن تفعل الكثير للقضاء عليهم. قد يؤدي الهجوم المباشر على إيران إلى تثبيط عزيمة الجمهوريين الانعزاليين وبعض الديمقراطيين في الكونغرس الذين يريدون من واشنطن أن تكون أقل انخراطا عسكريا في المنطقة. في الواقع، قد ينظر ترامب إلى ضرب إيران للانتقام كفرصة جيدة للغاية لا ينبغي عدم اغتنامها، وسوف يشجع نتنياهو ذلك. وتنظر إسرائيل إلى هذه اللحظة باعتبارها أفضل فرصة لها منذ عقود من الزمان لعرقلة أو تدمير البرنامج النووي الإيراني ومواصلة تقليص الشبكة الإقليمية التي استغلتها إيران لتهديدها".وبحسب المجلة، "لسنوات، كانت إسرائيل تُردع عن العمل العسكري بسبب التهديد بانتقام صاروخي هائل من حزب الله وإيران، لكن لا هي ولا الولايات المتحدة تنظر إلى إيران وحلفائها على أنهم يشكلون تهديدًا اليوم كما فعلوا قبل عام واحد. ونتيجة لذلك، في حين لا تزال إيران وحزب الله والحوثيين يمتلكون ترسانات كبيرة، فقد تغيرت الحسابات عندما يتعلق الأمر بضربة للبرنامج النووي الإيراني .ومع تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، زادت احتمالات نجاح عملية أميركية أو مشتركة ضد البرنامج. ولكن من المفارقات أن الاتفاق الضيق المتعلق بالأسلحة النووية فقط وتدمير البرنامج النووي الإيراني عسكريا يهددان بإزعاج حلفاء الخليج، فالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في وضع مختلف تماما اليوم. وتأمل المملكة العربية السعودية أن تنجح محادثات عملية السلام مع الحوثيين وتخفف من بعض مخاوفها الأمنية".وتابعت المجلة، "علاوة على ذلك، فإن الاتفاق النووي فقط والضربات العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة على إيران من شأنهما أن يعززا المخاوف في الرياض وأبو ظبي من أن واشنطن شريك غير موثوق به. ولإقناع الحليفين بالعودة إلى موقف الضغط الأقصى ضد إيران، فمن المؤكد أن ترامب سوف يضطر إلى إقناعهما بأن الولايات المتحدة سوف توفر لهما الأمن الذي يسعيان إليه".وختمت المجلة، "إن أفضل فرصة لترامب لتحقيق النجاح على المدى الطويل في مواجهة إيران تتمثل في تكثيف الضغوط لزيادة نفوذه وفي نهاية المطاف تأمين صفقة واسعة النطاق لا تعالج البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل وأيضا نفوذها الخبيث في المنطقة. وأيا كان نهج ترامب، فإن التأثير لن يقتصر على إيران: بل إنه سيعزز أو يضعف أيضا علاقات واشنطن مع حلفائها الرئيسيين في الشرق الأوسط".