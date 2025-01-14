Advertisement

إقتصاد

وزير الاقتصاد السوري: سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة

Lebanon 24
14-01-2025 | 06:07
A-
A+
Doc-P-1305909-638724568420892020.jpg
Doc-P-1305909-638724568420892020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية باسل عبد الحنان، أن الحكومة السورية ستعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة بالتدريج ضمن مزايدات.

وفي تصريحات نقلتها قناة الـ "CNBC" عربية قال عبد الحنان: "نحن في مرحلة وضع دفتر شروط للاستثمار فيما يخص خصخصة الشركات، وطرح الشركات للخصخصة مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية، على أن تنتهي مرحلة الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية في مطلع شهر مارس المقبل".
Advertisement

وأوضح عبد الحنان، أن وزارة الصناعة لديها أكثر من 107 منشآت بعضها لديها أرباح وهمية نتيجة الاحتكار، مشيرا إلى "سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص".

وأكد الوزير السوري، أن الحكومة ستبدأ بطرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة. (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2025-01-14
08:22 | 2025-01-14
08:17 | 2025-01-14
08:00 | 2025-01-14
07:58 | 2025-01-14
07:27 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24