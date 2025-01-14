وزير الاقتصاد السوري: سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة

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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية باسل عبد الحنان، أن الحكومة السورية ستعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة بالتدريج ضمن مزايدات.وفي تصريحات نقلتها قناة الـ "CNBC" عربية قال عبد الحنان: "نحن في مرحلة وضع دفتر شروط للاستثمار فيما يخص خصخصة الشركات، وطرح الشركات للخصخصة مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية، على أن تنتهي مرحلة الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية في مطلع شهر مارس المقبل".وأوضح عبد الحنان، أن وزارة الصناعة لديها أكثر من 107 منشآت بعضها لديها أرباح وهمية نتيجة الاحتكار، مشيرا إلى "سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص".وأكد الوزير السوري، أن الحكومة ستبدأ بطرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة. (روسيا اليوم)