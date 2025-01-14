قبيل الهدنة مع حماس.. إسرائيل تكثف غاراتها على قطاع غزة

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كثف الجيش الاسرائيلي منذ الليلة الماضية، غاراته الجوية على وسط وجنوب قطاع غزة، وذلك قبيل الإعلان المرتقب عن التوصل لاتفاق تهدئة مع حركة حماس برعاية الوسطاء الإقليميين والدوليين.وأدت الغارات الإسرائيلية على وسط القطاع إلى استشهاد عشرة فلسطينيين في ثلاثة استهدافات متفرقة، فيما استمرت الغارات لتطال محيط المدخل الشمالي بمخيم المغازي، حيث تم تدمير مصنع للزجاج بفعل القصف الإسرائيلي.إلى ذلك، أكدت مصادر فلسطينية لـ"إرم نيوز"، أن "قصف المصنع كان عنيفًا للغاية وأدى إلى تطاير الشظايا إلى نحو كيلومتر"، لافتة إلى أن القصف لم يؤدِ إلى وقوع شهداء أو مصابين نظرًا لوجود إشارة إخلاء من الجانب الإسرائيلي قبل القصف.وأشارت المصادر إلى استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة آخرين بجروح في قصف استهدف منزلين في مدينة خان يونس جنوب القطاع 10 منهم من عائلة واحدة، فيما استشهدت سيدة وطفلتها في قصف إسرائيلي لبلدة خزاعة شرقي المدينة.وتتعرض مختلف مناطق القطاع لقصف عنيف ومكثف، علاوة على تكثيف التحركات الجوية لطائرات الاستطلاع الإسرائيلي في سماء وسط وجنوب القطاع بشكل خاص، محذرة المصادر من تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات أوسع خلال الساعات المقبلة.ويأتي ذلك على الرغم من التفاؤل الإقليمي والدولي بشأن إمكانية التوصل لاتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل خلال الساعات المقبلة، ما يؤدي إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن عدد من الرهائن الإسرائيليين من غزة والأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل. (ارم نيوز)