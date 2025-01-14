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عربي-دولي

بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.. هذا ما أعلنته "حماس"

Lebanon 24
14-01-2025 | 09:37
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أكدت حركة حماس اليوم الثلاثاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وصل إلى مراحله النهائية.
 
وقالت في بيان: "أجرت قيادة الحركة سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، حيث وضعتهم في صورة التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية في الدوحة".
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وذكرت أن "قادة القوى والفصائل عبروا خلال هذه الاتصالات عن ارتياحهم لمجريات المفاوضات، مؤكدين ضرورة الاستعداد الوطني العام للمرحلة المقبلة ومتطلباتها".

وأكدت قيادة الحركة والقوى المختلفة على استمرار التواصل والتشاور حتى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وصل إلى مراحله النهائية، معبرين عن أملهم أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل. (روسيا اليوم)
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