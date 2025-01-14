الحكم بسجن وزير كويتيّ سابق 14 عاما (صورة)

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أفادت صحيفة القبس الكويتية أن محكمة الوزراء في الكويت، قضت بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد، لمدة 7 سنوات، بسبب قضية الاستيلاء على المال العام.وأمرت المحكمة الكويتية الوزير السابق باسترداد مبلغ 9 ملايين و500 ألف دينار، كما قضت بحبسه لمدة 7 سنوات أيضاً في قضية أخرى، فضلاً عن إلزامه باسترداد 500 ألف دينار.وكان الخالد قد حضر أمام تحقيقات لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وامام محكمة الوزراء وانكر التهم المسندة اليه في في القضيتين المرفوعتين ضده، وانكر تهمة اختلاس وغسل أموال. (العربية)