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عربي-دولي

الحكم بسجن وزير كويتيّ سابق 14 عاما (صورة)

Lebanon 24
14-01-2025 | 10:03
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أفادت صحيفة القبس الكويتية أن محكمة الوزراء في الكويت، قضت بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد، لمدة 7 سنوات، بسبب قضية الاستيلاء على المال العام.

وأمرت المحكمة الكويتية الوزير السابق باسترداد مبلغ 9 ملايين و500 ألف دينار، كما قضت بحبسه لمدة 7 سنوات أيضاً في قضية أخرى، فضلاً عن إلزامه باسترداد 500 ألف دينار.
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وكان الخالد قد حضر أمام تحقيقات لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وامام محكمة الوزراء وانكر التهم المسندة اليه في في القضيتين المرفوعتين ضده، وانكر تهمة اختلاس وغسل أموال. (العربية)
 
 
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