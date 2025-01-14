بالفيديو... شاب ضحى بنفسه لإنقاذ طفل!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشاب عراقي ضحى بنفسه لإنقاذ طفل أفلت من يد والدته وكادت أن تصدمه السيارات المسرعة.

ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شاب ضحى بنفسه لإنقاذ طفل أفلت من يد والدته ما حال دون صدمه من قبل السيارات المسرعة التي تعبر الطريق. واحتضن الشاب الطفل لحمايته، معرضا نفسه لإصابة خطيرة يبدو أنها جاءت جراء اصطدام السيارة به أثناء محاولته إنقاذ الطفل والقفز بسرعة إلى خارج الطريق.



وخرج الطفل من الحادثة سالمًا، بينما قضى الشاب أيامًا في العناية المركزة، قبل أن يستعيد وعيه وينجو بحياته. واستمرت الأم وطفلها في زيارة الشاب في المستشفى، عرفانًا له لشجاعته وتضحيته. (سبوتنيك)