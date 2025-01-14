السودان.. البرهان يرفض السلام قبل القضاء على الدعم السريع

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توعد رئيس «مجلس السيادة» الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، بمواصلة الحرب «حتى تحرير كل البلاد»، والقضاء على «الميليشيا وعملائها والمتعاونين معها ميدانياً»، ووجه اتهامات لـ«قوى استعمارية» قال إنها تقف خلف «الدعم السريع وتدعمه بالمال والسلاح والمرتزقة».وقال البرهان في مواقف أطلقها من موريتانيا، الثلاثاء، إن الحرب لن تتوقف إلا بعد «أن نحرر كل شبر دنسه هؤلاء المجرمون»، وتعهد بما سماه مواصلة القتال حتى «تحرير كل المدن والأرياف والقرى في سوداننا الحبيب».ورهن البرهان في مواقفه العلاقة بالقوى السياسية في الداخل بموقفها من الحرب. وقال إن علاقة بلاده بالدول الخارجية ستبنى على المواقف من الحرب أيضاً.وقال عقب لقاءات مع الجالية السودانية في موريتانيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي: «إن أهل السودان قرروا القضاء على الميليشيا المجرمة القاتلة الناهبة المغتصبة من آل دقلو والمرتزقة والعملاء المتعاونين معهم».وتوعد بـ«التوقف عن الكلام»، وهو تلميح لدعوات وقف الحرب عبر التفاوض، وقال: «ليس لدينا حديث كثير، حديثنا في الميدان حتى القضاء على هؤلاء المجرمين القتلة». واشترط لوقف الحرب عدم وجود «قوات الدعم السريع»، وتابع: «لسنا معترضين على أي سلام، نحن مع السلام وإيقاف الحرب، لكن بشرط عدم وجود هؤلاء الجنجويد والمرتزقة وأي جهة وشخص ساعدهم».وأعاد تكرار وصف المعركة بأنها معركة «كرامة» كما درج الإعلام الحربي على وصفها، بقوله: «هذه المعركة معركة الشعب السوداني بكل قطاعاته المختلفة، الذي يدافع عن شرفه وعرضه وسكنه ووطنه».أوضح البرهان أنه قدم «شرحاً وتنويراً للقادة في دول غرب أفريقيا»، وأبلغهم أن السودان «يواجه غزواً واستعماراً جديدين»، وكشف لهم عن معلومات بأن «هناك قوى استعمارية جديدة – لم يسمها – تقف خلف (الدعم السريع)، وتدعمها بالمال والسلاح والمرتزقة»، وأضاف: «مهما دعمت وصرفت هذه القوة الاستعمارية الجديدة على هؤلاء المجرمين، نؤكد أن الشعب السوداني سيقف ويقاتل هؤلاء الجنجويد، ومن يساندهم سياسياً وعسكرياً».وتعهد بالعفو عن كل من يضع السلاح، بقوله: «أي شخص يضع السلاح ويعد إلى رشده، ويعد إلى حضن الوطن، نقل له مرحباً، واليوم لدينا العديد من المجموعات سلمت نفسها ورحبنا بهم».