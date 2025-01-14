خطر جديد جراء "حرائق لوس أنجلوس".. هذا ما يحدث وراء إلقاء مياه البحر

يراقب العلماء عن كثب عملية استخدام مياه البحر لإطفاء الحرائق التي تجتاح لوس أنجلوس، بهدف تقييم تأثيرها على معدات مكافحة الحرائق والأراضي الزراعية.

وقد واجه رجال الإطفاء تحديات كبيرة بسبب محدودية إمدادات المياه العذبة، مما عرقل جهودهم في مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت المنطقة في كانون الثاني.

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وعندما تكون الرياح هادئة بدرجة كافية، يقوم الطيارون المهرة الذين يقودون طائرات تسمى Super Scoopers بسحب 1500 جالون من مياه البحر في المرة الواحدة وإلقائها بدقة عالية على الحرائق.قد يبدو استخدام مياه البحر لمكافحة الحرائق وكأنه حل بسيط - فالمحيط الهادئ لديه إمداد لا نهاية له من المياه. وفي حالات الطوارئ مثل تلك التي تواجهها جنوب كاليفورنيا، غالبًا ما يكون الحل السريع الوحيد، على الرغم من أن العملية قد تكون محفوفة بالمخاطر وسط أمواج المحيط. لكن مياه البحر لها أيضًا جوانب سلبية.ووفق موقع "ساينس إليرت"، تتسبب المياه المالحة في تآكل معدات مكافحة الحرائق وقد تضر بالأنظمة البيئية، خاصة الأراضي الخضراء حول لوس أنجلوس التي لا تتعرض عادة لمياه البحر.يقول باتريك ميغونيغال، من مركز سميثسونيان للأبحاث البيئية: "بينما لم يتم فهم عواقب إضافة مياه البحر إلى النظم البيئية بشكل جيد حتى الآن، فإننا نستطيع أن نكتسب رؤى ثاقبة حول ما يمكن توقعه من خلال النظر في آثار ارتفاع مستوى سطح البحر".وأضاف الباحث ميغونيغال: "بصفتي عالما بيئيا في مركز سميثسونيان للأبحاث البيئية، أقود تجربة جديدة تسمى TEMPEST والتي تم تصميمها لفهم كيف ولماذا تتفاعل الغابات الساحلية الخالية من الملح تاريخياً مع تعرضها الأول للمياه المالحةومع تسارع معدل ارتفاع مستوى سطح البحر، تدفع العواصف مياه البحر إلى أبعد من ذلك على الأراضي الجافة، مما يؤدي في النهاية إلى قتل الأشجار وخلق غابات أشباح، نتيجة لتغير المناخ المنتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة والعالم، على ما أورد موقع ساينس أليرت".ويقول بارتيك مغونيغال: "في مخططات اختبار TEMPEST الخاصة بنا، نقوم بضخ المياه المالحة من خليج تشيسابيك القريب إلى خزانات، ثم نرشها على سطح تربة الغابة بسرعة كافية لتشبع التربة لمدة 10 ساعات تقريبًا في المرة الواحدة. يحاكي هذا ارتفاعًا في المياه المالحة أثناء عاصفة كبيرة"."أظهرت غابتنا الساحلية تأثيرًا ضئيلًا من التعرض الأول لمدة 10 ساعات للمياه المالحة في حزيران 2022، ونمت بشكل طبيعي لبقية العام. لقد قمنا بزيادة التعرض إلى 20 ساعة في حزيران 2023، ولا تزال الغابة تبدو غير منزعجة في الغالب، على الرغم من أن أشجار الحور الزنبقي كانت تسحب المياه من التربة بشكل أبطأ، وهو ما قد يكون إشارة تحذير مبكرة". على حد قوله.وأوضح "تغيرت الأمور بعد التعرض لمدة 30 ساعة في حزيران 2024. بدأت أوراق أشجار الحور الزنبقي في الغابات تتحول إلى اللون البني في منتصف آب ، قبل عدة أسابيع من المعتاد بحلول منتصف أيلول، كانت مظلة الغابة عارية، وكأن الشتاء قد بدأ. لم تحدث هذه التغييرات في قطعة أرض قريبة عالجناها بنفس الطريقة، ولكن باستخدام المياه العذبة بدلاً من مياه البحر.وتابع حديثه: "يمكن تفسير المرونة الأولية لغابتنا جزئيًا بكمية الملح المنخفضة نسبيًا في الماء في هذا المصب، حيث تختلط مياه الأنهار العذبة بمياه المحيط المالحة. غسلت الأمطار التي هطلت بعد التجارب في عامي 2022 و2023 الأملاح من التربة لكن الجفاف الشديد أعقب تجربة عام 2024، لذلك بقيت الأملاح في التربة بعد ذلك. ربما تجاوز تعرض الأشجار لفترة أطول للتربة المالحة بعد تجربتنا في عام 2024 قدرتها على تحمل هذه الظروف".ونوه الباحث بأن "مياه البحر التي يتم إلقاؤها على حرائق جنوب كاليفورنيا هي مياه محيطية مالحة بكامل قوتها. وكانت الظروف هناك جافة للغاية، خاصة بالمقارنة بقطعة الغابات على الساحل الشرقي".يقول الباحث: لا تزال مجموعتنا البحثية تحاول فهم جميع العوامل التي تحد من قدرة الغابة على تحمل المياه المالحة، وكيف تنطبق نتائجنا على النظم البيئية الأخرى مثل تلك الموجودة في منطقة لوس أنجلوس كان تحول أوراق الأشجار من الأخضر إلى البني قبل الخريف مفاجأة، ولكن كانت هناك مفاجآت أخرى مخفية في التربة تحت أقدامنا".ويستطرد: "عادةً ما تكون مياه الأمطار المتسربة عبر التربة صافية، ولكن بعد حوالي شهر من التعرض الأول والوحيد لمدة 10 ساعات للمياه المالحة في عام 2022، تحولت مياه التربة إلى اللون البني وظلت على هذا النحو لمدة عامين. يأتي اللون البني من المركبات القائمة على الكربون المتسربة من المواد النباتية الميتة. إنها عملية تشبه صنع الشاي".وأوضح "تشير تجاربنا المعملية إلى أن الملح كان يتسبب في تشتت الطين والجسيمات الأخرى وتحركها في التربة. يمكن أن تستمر مثل هذه التغييرات في كيمياء التربة وبنيتها لسنوات عديدة يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى زيادة التعرض الساحلي".وفي حين يمكن أن تساعد مياه المحيط في مكافحة الحرائق، فهناك أسباب تجعل مسؤولي الإطفاء يفضلون مصادر المياه العذبة - بشرط توفرها,