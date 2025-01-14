وزيرة مكافحة الفساد البريطانية متّهمة بقضايا فساد!

أعلن مكتب رئيس الحكومة البريطانية استقالة وزيرة مكافحة الفساد توليب صديق من الحكومة، وذلك بعد توجيه اتهامات لها بالفساد.

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وفي رسالة إلى رئيس الوزراء، قالت صديق إنه في حين أنها "لم تنتهك قانون الوزارة"، فمن الواضح أن الاستمرار كوزيرة للخزانة سيكون "تشتيتاً لعمل الحكومة".يأتي ذلك بعد ظهور مزاعم حول استخدامها عقارات مرتبطة بعمتها، رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة المعزولة الشيخة حسينة.وأحالت صديق نفسها إلى هيئة التحقيق الأخلاقي للحكومة بعد تعرضها لضغوط متزايدة بشأن المزاعم حول العقارات المرتبطة بالحركة السياسية لعمتها.وأصرت صديق سابقاً على أنها "لم ترتكب أي خطأ"، على الرغم من أن زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك دعت إلى إقالتها خلال عطلة نهاية الأسبوع. (العربية)