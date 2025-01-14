الأكثر تطورًا.. القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" ينطلق إلى الفضاء بنجاح (فيديو)

القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" ينطلق من محطة فاندن برغ الفضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ليمضي في الحلم الإماراتي في عالم الفضاء 😍🇦🇪❤ pic.twitter.com/7EazjTuWxx — عميد الرياضة (@433_uae2) January 14, 2025 Advertisement

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء، الثلاثاء، القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الأكثر تطورًا في المنطقة، إلى الفضاء، بنجاح.وانطلق القمر من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".وكان فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء قد أتمّ بنجاح الاختبارات النهائية للقمر الاصطناعي في منشآت "سبيس إكس" بالولايات المتحدة الأميركية.ويُعد "محمد بن زايد سات" خطوة كبيرة في مسيرة دولة الإمارات بمجال استكشاف الفضاء، حيث تم تطويره بالكامل بأيادٍ إماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء.ويحمل القمر الاصطناعي اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتم الإعلان عنه في عام 2020 من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.واعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، في أيار الماضي، القمر الاصطناعي للإطلاق.ويمثل "محمد بن زايد سات" علامة فارقة في مجال تكنولوجيا الفضاء، بوزن إجمالي يبلغ 750 كيلوغراما وأبعاد تصل إلى 3 أمتار × 5 أمتار.ويتميز القمر الاصطناعي بدقة تصوير مضاعفة مقارنة بالأجيال السابقة، مع قدرة إنتاج صور أكبر بعشرة أضعاف، وسرعة في تسليم البيانات خلال ساعتين فقط. كما يضم تقنيات متطورة مثل الدفع الكهربائي الدقيق، وكاميرا عالية الدقة، لتلبية احتياجات متنوعة تشمل مراقبة البيئة وإدارة البنية التحتية والإغاثة في حالات الكوارث.وإلى جانب التقنيات المتطورة أسهم المشروع في تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية المحلية، إذ أسهم في تعزيز نقل المعرفة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لتكنولوجيا الفضاء.وبمجرد وصول القمر الاصطناعي إلى مداره الأرضي المنخفض سيتم تشغيله وإدارته من قبل مركز التحكم بالمهمات في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث ستعمل الفرق المختصة على إدارة العمليات وتحليل البيانات المرسلة من القمر الاصطناعي إلى الأرض. (العين الإخبارية)