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عربي-دولي

حماس: الحركة لم تسلم ردّها لأن إسرائيل لم تسلم خرائط انسحاب القوات

Lebanon 24
14-01-2025 | 14:35
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نقلت رويترز عن مسؤول عن مصدر في حماس، يوم الثلاثاء، إن الحركة لم تسلم حتى الآن ردها على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في قطاع غزة.
وأرجع المصدر السبب في ذلك إلى أن إسرائيل لم تسلم حتى هذه اللحظة الخرائط التي ستوضح المناطق التي ستنسحب إليها قواتها، على حد قوله.
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(سكاي نيوز)
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