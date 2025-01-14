السيسي وبايدن يبحثان جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

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تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء يوم الثلاثاء،، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأميركي جو بايدن، تناول جهود الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.وأوضح محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول جهود الوساطة المكثفة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث استعرض الرئيسان في هذا الإطار خر مستجدات المفاوضات ذات الصلة، وأكدا على أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق.وأضاف المتحدث أن السيسي شدد في هذا السياق على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية الخطيرة، التي يعاني منها المواطنون في القطاع، ولإدخال المساعدات الإنسانية لهم دون قيود أو عراقيل، ولتجنيب المنطقة تبعات توسيع نطاق الصراع، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات جسيمة.وأكد الرئيسان، وفق المتحدث، على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، خاصّة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين. (سكاي نيوز)