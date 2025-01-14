بسبب مشروب مغشوش.. 11 شخصا لقوا حتفهم

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ذكرت وكالة الأناضول التركية أن 11 شخصا لقوا حتفهم إثر تناولهم كحولا مغشوشا.وأشارت الوكالة إلى أن 38 شخصا دخلوا إلى المستشفى، بسبب شكاوي من تناول كحول "مغشوش"، وتوفي منهم 11 شخصا.ومن جهتها أفادت القنصلية الأوزبيكية أن من بين الموتى، 5 مواطنين أوزبيكيين، استهلكوا منتجا مقلدا تم شراؤه في منطقة أكساراي بإسطنبول.ولفتت السلطات التركية إلى أنها صادرت أكثر من 287 طنا من المشروبات الكحولية المقلدة في إطار عمليات تفتيش في أكثر من ألف متجر ومنشأة.