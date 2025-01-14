رغم الحرب.. طوابير لعقد القران والزواج في غزة

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حتى الأفراح وحفلات الزفاف لم تعد ضرورية، فالعرس لم يعد يكلف الشباب الراغبين في الزواج سوى خيمة تقام تحت سقفها مراسم زفاف بسيط.معدلات الزواج ارتفعت في غزة في الأشهر الأخيرة من الحرب، إلى درجة أن المحكمة الشرعية اتخذت من غرف المستشفيات مكاتب لإتمام إجراءات عقد القران.في أحد المستشفيات يتمم مأذون شرعي إجراءات زواج شابين ارتأت عائلتاهما أن الوقت حان لعقد القران رغم الحرب.يقول والد العريس "قررنا تزويج الابن لنفرح به. وبحسب الوضع المادي الصعب حاليا الناس تتعاون مع بعضها. والسترة أمر جيد على كل حال".أما صهره، والد العروس، فيصرح قائلا "طالت الحرب وهذه سنة الحياة التي لا بد أن تمضي".انخفاض تكلفة الزواج في الحرب شجعت الكثيرين على الارتباط باعتباره فرصة.