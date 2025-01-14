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عربي-دولي
إسرائيل تستعد للانسحاب من غزة.. ونتنياهو يغري المعارضين
Lebanon 24
14-01-2025
|
15:55
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نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي يستعد لمغادرة معبر رفح بعد فترة قصيرة من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في غزة.
ولفتت إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية بحثت استعدادات لانسحاب تدريجي لقوات الجيش الإسرائيلي من غزة، حيث يجري التخطيط لإعادة انتشار عسكري حول قطاع غزة وانسحاب تدريجي من ممر "نتساريم" ومحور "فيلادلفيا".
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وذكرت هيئة البث أن الجيش أنشأ بنى تحتية في محور "نتساريم" تشمل هوائيات اتصالات وسيستغرق إخلاء المنطقة نحو أسبوع.
ولفتت الهيئة أن رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو يجري الليلة مداولات مع مسؤولين كبار في الدوائر الأمنية حول صفقة التبادل المتبلورة".
من جهتها، قالت القناة 13 الاسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي لم يتلق توجيهات سياسية بشأن الانسحاب من غزة لكنه يستعد لكل الاحتمالات.
وقالت إن نتنياهو عرض على وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، المتطرفين الرافضين للصفقة، البناء في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الحكومة.
بدورها، ذكرت القناة 12 أن سموتريتش قدم لنتنياهو عدة مطالب لتهدئة قاعدته الشعبية ولعدم الانسحاب من الحكومة. (ارم نيوز)
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