في يوم تنصيبه.. ما هو أول قرار سيتخذه ترامب؟

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في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على "Truth Social" انتقد ترامب ما وصفه بـ "اتفاقيات التجارة الضعيفة والمثيرة للشفقة".وأضاف ترامب: "لفترة طويلة جدا، اعتمدنا على فرض الضرائب على شعبنا العظيم باستخدام مصلحة الضرائب الداخلية. ومن خلال اتفاقيات التجارة الضعيفة والضعيفة بشكل مثير للشفقة قدم الاقتصاد الأمريكي النمو والازدهار للعالم، بينما فرضنا الضرائب على أنفسنا".تابع قائلا: "لقد حان الوقت لتغيير ذلك.. أعلن اليوم أنني سأنشئ مصلحة الضرائب الخارجية لجمع تعريفاتنا الجمركية ورسومنا وجميع الإيرادات التي تأتي من مصادر أجنبية".وأردف: "سنبدأ في فرض رسوم على أولئك الذين يكسبون المال منا من خلال التجارة، وسيبدأون أخيرا في دفع حصتهم العادلة".واختتم تدوينته بالقول: "سيكون 20 كانون الثاني 2025 تاريخ ميلاد مصلحة الضرائب الخارجية.. اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!". (روسيا اليوم)