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بلينكن: الكرة في ملعب "حماس"

Lebanon 24
14-01-2025 | 16:29
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 قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه إذا قبلت حماس وقف إطلاق النار في غزة واتفاق تبادل الأسرى فهو جاهز للتنفيذ.

وأضاف بلينكن خلال مشاركته في نقاشات حول المجلس الأطلسي إن مصر وقطر توصلتا إلى صيغة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والكرة الآن في ملعب "حماس".
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وقال "نسعى لإنهاء الحرب في غزة بطريقة من شأنها أن تضع الأساس للسلام الدائم.. وتعزيز التطلعات المشروعة للإسرائيليين ودولة للفلسطينيين"، وتابع أن "مبادئنا كانت ألا يشكل قطاع غزة تحت حكم حماس تهديدا مستمرا لإسرائيل ووقف الحرب في القطاع".

وأوضح أنه يجري العمل على صياغة خطة تتضمن اليوم التالي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وكيفية حكم القطاع، مشيرا إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الآن أو بعد 20 كانون الثاني فسيكون تعبيرا عن الإطار الذي كان وضعه بايدن في أيار الماضي.

وكشف بلينكن أن هناك هيئة ستتولى حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب وستسلم الحكم إلى سلطة فلسطينية، مشدد على ضرورة "ضمان عدم قدرة حماس على حكم قطاع غزة وأن تتولى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها حكم القطاع".

وقال "لا يمكن لأحد أن يجبر إسرائيل على قبول دولة فلسطينية تحكمها حماس أو أي منظمة أخرى متطرفة، كما يجب على الاتفاق الجديد ألا يؤثر على أمن إسرائيل ولا على مكانتها" بحسب قوله.
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