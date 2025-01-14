قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية يوقع شهداء وجرحى

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وأعلنت الوزارة في بيان سقوط 6 قتلى وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي على مخيم جنين، مشيرة إلى أن حالة الجرحى "مستقرة".بدوره، أكد محافظ جنين لوكالة فرانس برس أن "المخيم تعرض لقصف بثلاثة صواريخ إسرائيلية".وفي سياق متصل، قال مسعفون لوكالة "رويترز" إن 10 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على دير البلح بقطاع غزة.