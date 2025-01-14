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قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية يوقع شهداء وجرحى

Lebanon 24
14-01-2025 | 16:54
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ستة فلسطينيين استشهدوا، مساء الثلاثاء، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم جنين في شمال الضفة الغربية.

وأعلنت الوزارة في بيان سقوط 6 قتلى وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي على مخيم جنين، مشيرة إلى أن حالة الجرحى "مستقرة".
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بدوره، أكد محافظ جنين لوكالة فرانس برس أن "المخيم تعرض لقصف بثلاثة صواريخ إسرائيلية".

وفي سياق متصل، قال مسعفون لوكالة "رويترز" إن 10 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على دير البلح بقطاع غزة.
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